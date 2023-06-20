Rus gazeteci Gusman, Başkan Recep Tayyip Erdoğanı anlatan belgesel hazırladı. TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselin gösterimi, Türkiyenin Moskova Büyükelçiliğinde yapıldı. Başkan Erdoğan hakkında da konuşan Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğanın rolü sadece Türkiyede değil, dünyada da son derece öneme sahip ifadelerini kullandı.