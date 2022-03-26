Rus gazına bağımlılığın tartışıldığı Avrupa'da kaç adet doğal gaz santrali bulunuyor? İlk sırada Almanya var / 26.03.22

Ukraynadaki savaş sonrası enerji güvenliği ve tedariğiyle ilgili Avrupada oluşan korkular gözleri kıtanın kendi içindeki kaynaklarına çevirdi. Avrupada 950 gigavatlık toplam kurulu gücün 200 gigavata yakınını doğal gaz santralleri oluşturuyor. 31 gigavatlık kurulu gücü bulunan 180 santrale sahip Almanyayı, 143 santralle İtalya izliyor. Avrupanın satın aldığı gazın yüzde 40ı Rusyadan, yüzde 24ü Norveç ve yüzde 11i Cezayirden geliyor. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Katarın petrol ve doğal gaz üretimini artırması, enerjinin bir silah olmadığının Rusyaya gösterilmesi gerektiğini söyledi.