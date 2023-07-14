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Rüşvet çarkına çomak sokuldu: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ifade verecek / 14.07.23

Rüşvet çarkına çomak sokuldu: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ifade verecek / 14.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rüşvet çarkına çomak sokuldu: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ifade verecek / 14.07.23

Takvim 02:03
02

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "beni eleştirebileceksiniz" vaadi balon çıktı! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a dava üstüne dava! / 14.07.23

Takvim 01:59
03

12 dev yatırım geliyor! Her biri Togg büyüklüğünde... / 14.07.23

Takvim 02:07
04

Levent Gültekin'den yeni bomba! "Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı" dedi, CHP'deki dört ismi işaret etti: "Anlattıklarım yalansa deli olmam lazım" / 13.07.23

Takvim 02:38
05

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama: "Türkiye 'evet' demedi, takdir Meclis'in" / 13.07.23

Takvim 02:50
06

Emekliye %25 zam! Memura 22 bin 17 lira maaş... SSK ve Bağ - Kur emeklilerine kuruşu kuruşuna zamlı maaş tablosu

Takvim 03:55
07

Milyonlara memur zammı: Sosyal ödemeler artıyor! Kim ne kadar alacak?

Takvim 04:04
08

Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin şifreleri! Büyükşehirler elden gidiyor kaygısı, İmamoğlu'nu İBB'de tutup siyasetten silme planı... / 13.07.23

Takvim 04:06
09

Galatasaray Jorginho için harekete geçti! / 14.07.23

Takvim 01:28
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