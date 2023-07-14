CHPli Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında başaltılan soruşturma kapsamında, dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından yargılma sonucu takipsizlik kararı verildi. Yapılan itirazın ardından Yargıtay savıcısı, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi ve Çalıkın ifadesinin alınması istedi. Bir inşaat firmasının, arazisinde yapılan proje için Beylikdüzü Belediyesine kat karşılığı 13 daire vermesini kabul eden iş adamı, dairelerden 5inin şirkete geri verildiğini öğrenince savcılığa şikayette bulunmuştu.