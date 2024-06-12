Ankara - Moskova hattında kritik bir temas gerçekleşecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS zirvesi için Rusyada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astanada görüşmeyi planlıyorum diyen Putin, Türkiyenin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Öte yandan BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap eden Fidan, BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. dedi. Türkiyenin BRICSe yönelik yaklaşımı Moskovanın da gündeminde. Kremlin, Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICSe yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı.