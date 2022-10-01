Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı. Putin, Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız. ifadelerini kullandı. Batıya sert ifadelerle yüklenen Putin, Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar dedi. ABden Rusyanın kararına tepki gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusyanın 4 bölgeyi ilhak kararı sonrası yaptığı açıklamada, Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık dedi. ABD yönetimi, Rusyanın Ukraynanın bazı bölgelerindeki ilhak kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Rusya, Ukraynanın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak edilmesini kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin BMGK karar taslağını veto etti.