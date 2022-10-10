Rusya için stratejik öneme sahip ve Kırım ile bağlantısını sağlayan Kerç Köprüsü patlatıldı. Patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan tren vagonlarında yangın çıkmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti. Putin, Bu, Rusya Federasyonunun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir. ifadelerini kullandı.