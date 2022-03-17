Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!

Rusyaya ekonomik yaptırımlar devam ederken ambargo dolayısıyla Asya ve Avrupa arasındaki kuzey rotasında sorunların ortaya çıkması Çin’i, Avrupa’ya taşımalarda alternatif güzergah arayışına yöneltti. Türkiye’nin dahil olduğu Orta Koridor bu süreçte öne çıkıyor. Öte yandan Rusyanın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından birçok ABD şirketi Moskova yönetimine karşı yaptırım açıklamayı sürdürürken, ülkedeki operasyonlarını da askıya aldı. Rusyadaki operasyonlarını sona erdiren 1.100 ABD’li şirket yeni pazar arayışına girdi. Bu şirketlerden bir kısmı Türkiye’ye geliyor.