Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Türkiye'den geçen "Orta Koridor"un önemi daha da arttı! 600 milyar dolarlık ticaret trafiği

Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadenizin kuzeyindeki uluslararası ulaşım ve ticaret hattı Kuzey Koridorunda güvenlik sorunlarını beraberinde getirirken Türkiyenin de üzerinde bulunduğu Orta Koridorun önemini daha da artırdı. Asya ile Avrupayı birbirine bağlayan ulaşım hatlarından Kuzey Koridorunun Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle güvensiz hale gelmesi, Güney Koridorunun İrana yönelik ambargolar ve Orta Doğudaki çatışmalar nedeniyle daha az tercih edilmesi, ilgiyi Türkiyenin de içinde bulunduğu Orta Koridora yönlendirdi. Houston Üniversitesi Tedarik Zinciri ve Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi Margaret Kidd, Rusyaya yönelik yaptırımlar, buradan Avrupaya uzanan tüm ulaşım rotalarının riskini de artıracak. Orta Koridorun önemi çok taraflı iş birliklerine dayalı olarak artabilir dedi.