Rusya-Ukrayna savaşında ABD'li gazeteci Brent Renaud öldürüldü! New York Times'tan flaş açıklama / 14.03.22

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 18. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ukraynada İrpin bölgesinde Rus birlikleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonrası Amerikalı gazeteci Brent Renaudun öldüğü bildirildi. Brent Renaudun New York Times için çalıştığı iddia edilirken New York Timestan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtilirken Renaudun 2015te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukraynada New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.