Rusya-Ukrayna savaşında Elon Musk devreye girdi! Starlink uydularını aktifleştirdi / 27.02.22

Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında 4üncü güne girilirken bölgeden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Başkent Kievde siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkive bombalar yağıyor. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Elon Muska bir çağrıda bulunmuştu. Fedorov, Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukraynaya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz. ifadesini kullandı. Elon Musk da, çağrıyı yanıtsız bırakmayak, Starlink hizmeti şu anda Ukraynada aktif. Daha çok terminal de yolda. dedi.