Son dakika haberleri... Rusyanın Belgorod bölgesinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada uçakta 65i esir takası öncesinde Belgoroda götürülen Ukraynalı askerler olmak üzere 74 kişinin bulunduğu iddia edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kaza ile ilgili “Bu oldukça yeni bir bilgi, şimdi onunla ilgileneceğiz. Henüz bir şey söyleyemem. şeklinde konuştu. Rusya uçakta Ukraynalı esirler bulunduğunu ve uçağın Ukrayna tarafından vurulduğunu iddia ederken Ukrayna ise uçağın füzeler taşıdığını öne sürdü. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan Ukraynadan, Rus uçağının düşmeden önce İran ve Suriyeye hareket ettiğine ve bir süre radardan kaybolduğuna ilişkin iddia geldi.