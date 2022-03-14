Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firma Türkiye'ye mi geliyor? Türkiye bölgesel merkez olacak

Türkiye, küresel ticaretin merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonalds, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levis ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusyadaki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusyadan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu. Son dakika haberine göre ABDnin Ankara Büyükelçisi Flakenin Rusyadan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABDli firmaya Türkiyeyi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Türkiyeyi ziyaret edecek.