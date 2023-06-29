İsveçte skandal bir provokasyon kayıtlara geçti. Stokholmde Kurban Bayramının ilk günü polis koruması altında Kuran-ı Kerimin yakıldı. Gelişme üzerine Türkiye, NATOya girmek isteyen İsveçe Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek mesajı verdi. Rusyadan da çarpıcı bir çıkış geldi. Stockholmün etik ve ahlaki çöküntü içerisinde olduğu belirtildi, İsveç’in Kuranın alenen yakılmasına izin vererek tüm Müslüman dünyasına meydan okuduğunu söylendi. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi de eylemi vandalizm olarak nitelendirdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu ve ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu ifade etti.