ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini cuma günü açıklaması beklenirken Economist dergisi Rusya’nın ekonomisinin Batı’nın sandığından daha dirençli çıktığını belirtti. Yaptırımların birçok ülke ve bu ülkelerdeki şirketler tarafından delindiğini belirten Economist bu sebeple Batı’nın küresel enerji düzeni üzerindeki hakimiyetinin azaldığına dikkat çekti. ABD’nin Ukrayna’yı savunmanın ucuz bir yolu olarak yaptırımlara yöneldiğini öne süren Economist, yeni yaptırım paketinden en çok doların etkilenebileceğini belirtti.