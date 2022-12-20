Saraçhane tiyatrosundan umduğunu bulamayan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Google üzerinden mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişti. Kılıçdaroğlunun kendisini apar topar Ankaraya grup toplantısına çağırması sonrası kolları sıvayan İmamoğlu ve ekibinin Google ile işbirliği sonucu arama motoruna Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ibaresini eklettiği iddia edildi. Bu bağlamda tüm gözler Google ile etkin bağlantıları olan ve bir dönem Googleda yöneticilik yapan İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Taylan Yıldıza çevrildi. Yıldızın, Akşenerin talimatıyla İmamoğlunun önünü açmak için Google aracılığıyla çekilen bu operasyona ön ayak olduğu iddialar arasında.