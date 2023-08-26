14-28 Mayıs seçimlerinde CHPden milletvekili çarpan küçük ortaklar Kemal Kılıçdaroğlunu satmaya devam ediyor. DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Partiden sonra Saadet Partisi de yerel seçimlere tek başına gireceğini ilan etti. Katıldığı canlı yayından çarpıcı ifadelere imza atan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Arkadaşlarımız bütün illerde, ilçelerde ve bedellerde adayları belirlemek için ciddi bir çalışma içinde. Biz 81 ilde aday göstereceğiz. 973 ilçede aday göstereceğiz. 360 civarında belde kalmış orada da aday göstereceğiz. Tek başımıza kendi amblemimizle seçime gireceğiz açıklamasında bulundu. Öte yandan seçimlerde ortağı olduğu koalisyonu da hedef alan Karamollaoğlu, Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşur mu? En fazla 3 kişi konuşur. Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu? dedi.