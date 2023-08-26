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Saadet Partisi, CHP'yi 'Temel'li sattı! 81 ilde yerel seçimlere gireceğini ilan etti, içinde olduğu koalisyona salladı: Bunlar acemilik / 25.08.23

Saadet Partisi, CHP'yi 'Temel'li sattı! 81 ilde yerel seçimlere gireceğini ilan etti, içinde olduğu koalisyona salladı: Bunlar acemilik / 25.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Saadet Partisi, CHP'yi 'Temel'li sattı! 81 ilde yerel seçimlere gireceğini ilan etti, içinde olduğu koalisyona salladı: Bunlar acemilik / 25.08.23

Takvim 04:33
02

Prigojin’in uçağında korkunç detay! Bu görüntüler kazadan önce gizlice çekildi: Nereden geldiği bilinmeyen buzdolabı tüyler ürpertti / 25.08.23

Takvim 01:42
03

Galatasaray Sergio Ramos transferinde geri sayımda! İspanyol yıldızla görüşme tarihi belli oldu / 26.08.23

Takvim 01:42
04

CHP’den İYİ Parti ve küçük tokatçılara ittifak resti! Kılıçdaroğlu gözü kararttı: Kurultaydan sonra ip kopacak / 25.08.23

Takvim 00:00
05

ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump tutuklandı! Hapse girdi sabıka fotoğrafı çektirdi / 25.08.23

Takvim 02:47
06

Putin'den Prigojin açıklaması: Hayatında ciddi hataları vardı / 25.08.23

Takvim 02:33
07

"Suriyeli lokanta sahibi Türkleri çalıştırmak istemiyor" yalanına karşı gerçekler! Yandaşı, fondaşı, CHP'lisi... Müfterileri deşifre ettik / 25.08.23

Takvim 02:54
08

Nefes kesen karşılaşmada Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanından avantajla döndü / 24.08.23

Takvim 02:44
09

Emekli aylığını artırmanın formülü: Nelere dikkat edilmeli? İsteğe bağlı prim yatırılabilir mi?

Takvim 03:11
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