Milli görüşün duayen isimlerinden Recai Kutan, 94 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Kutanın cenaze programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş camiası ve Saadet Partisine başsağlığı diledi. Erdoğan, Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir. Mekânı cennet olsun dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kutanın ömrünü Allahın rızasına ve Türkiyenin kalkınmasına adadığını söyledi. Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise A Haber yayınında Recai Kutanı rahmetle anıp Bizim camianın ağabeyiydi ifadelerini kullandı.