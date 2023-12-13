Son dakika haberi! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşarak yere düştü sağlık görevlileri genel kurula girdi. Bitmez, hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Bitmezin sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kalp akciğer pompasıyla tedavi süreci devam ediyor. Durumu son derece ciddi. dedi. TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmezin, bugünkü bütçe görüşmelerinde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması nedeniyle çalışmalarını yarıda kesti.