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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: FETÖ'cü Garson'un sırrı / 28.09.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: FETÖ'cü Garson'un sırrı / 28.09.23
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00:55
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02
Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi vermişti! 40’tan fazla model cepte | Detaylar belli oldu! Nasıl başvurulacak?
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01:06
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Ev kadınına evlenene destek! Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor? Kime, nasıl ödeme yapılacak?
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01:00
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04
CHP kongrelerinde sular durulmuyor! Başkan neredeyse tüm sülalesini delege yaptı! İstifalar peş peşe geldi / 28.09.23
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01:02
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05
Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! Mısır'la 13 yıl sonra bir ilk / 28.09.23
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00:47
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06
CHP'deki delege savaşları tam gaz devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayı Canpolat'tan İmamoğlu'nun rüşvet teklifine veto / 28.09.23
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00:50
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Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinin perde arkası! Enerji Bakanı Bayraktar'tan kritik temas / 28.09.23
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01:22
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08
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak / 28.09.23
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00:49
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İş bilmez İBB yine vatandaşı çileden çıkardı! Gündüz yapılan metrobüs yolu bakım çalışması trafiği daha da artırdı / 27.09.23
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