Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Akşener'e anlamlı soru: Madem sen de küfür edecektin Lütfü Türkkan'ı neden görevden aldın? / 10.11.21

İYİ Parti lideri Meral Akşener, şehit ağabeyine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’ı aratmadı. Özür dilemek yerine Türkkan’a sahip çıkan Akşener, şehit ağabeyi Tahir Gümren’e yönelik ise “ahlaksız” ve “yavşak” kelimelerini kullandı. Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde Akşenere seslenerek Madem o şehit abisine, hem de Meclis kürsüsünden hakaret edecektin; Lütfü Beyi grup başkanvekilliğinden neden aldınız? Dilinizden anlaşılan Türkkan da gayet güzel ! sizin vekilliğinizi yapıyormuş zaten. dedi.