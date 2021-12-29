Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan TÜSİAD'cı ağaları çarpan yazı: O yıllar geride kaldı!

Türkiye özellikle son 20 yılda ekonomik bağımsızlık yolunda stratejik adımlar atarken sözde sanayici ve iş adamlarından oluşan TÜSİAD gibi bazı çevreler destek olacağına engel olmayı seçti. Bugünkü köşesinde TÜSİADın tutumuna değinen Sabah yazarı Hilal Kaplan, Ağaların anlaması gereken gerçek şu: Bolca cari açık verip, her dış baskıyla faiz yükselten, reel sektörü ithalat bağımlısı yapıp üretimden kopartan, yüksek faizlerle habire borçlanan, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 50lerde seyreden o yıllar geride kaldı. Ne kadar çabuk adapte olursanız, siz de kazan-kazan denklemine dahil olabilirsiniz. Aksi takdirde, doğa boşluk kabul etmez. dedi.