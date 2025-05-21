İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Medya AŞden usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Ştide yapılan aramada balyalarca para ele geçirildi. Söz konusu şirketin 2023te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına kültür turu adı altında İBBden ihale aldığı ancak ihalenin hayali olduğu ortaya çıktı.