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Sadece tramvay değil... CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da sorunlar raydan çıktı! 'Ekremzede' bir megakent... / 16.04.23

Sadece tramvay değil... CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da sorunlar raydan çıktı! 'Ekremzede' bir megakent... / 16.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Sadece tramvay değil... CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da sorunlar raydan çıktı! 'Ekremzede' bir megakent... / 16.04.23

Takvim 02:25
02

Emekliye promosyon farkı! Yeni gelire göre ne kadar artış olacak? Nasıl yararlanılacak? İşte maaşa göre tutarlar...

Takvim 02:26
03

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan kendisine "ahlak yoksunu" diyen Fatih Portakal'a tepki: Ey Washington portakalı! / 16.04.23

Takvim 01:26
04

Yeni Hatay yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı: "Afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz" / 16.04.23

Takvim 02:06
05

THY 2033’e uçuyor! Rota 150 bin istihdam 52,2 milyar dolar gelir

Takvim 03:40
06

Liste krizi dinmiyor! "İyi Partili ülkücüler" isyana başladı... Özel ilişkiler, parti içi çeteleşme... / 15.04.23

Takvim 05:30
07

Gedson kapışması! Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için sıraya girdiler / 15.04.23

Takvim 00:52
08

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekat malı korur / 15.04.23

Takvim 06:08
09

Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz / 14.04.23

Takvim 00:48
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