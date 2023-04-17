CHPli İBBnin algı ve PR temelli belediyecilik anlayışının ceremesini İstanbullu ödüyor. Ekrem İmamoğlunun siyasi ikballeri doğrultusunda unuttuğu megakentte sorunlar katlanarak büyüyor. Bu durumun en somut örneği ulaşım alanın karşımıza çıktı. Bozulan İETT otobüsleri, aksayan seferler, çalışmayan metroların gölgesinde tramvaylarda da sorun baş gösterdi. Geridwe bıraktığımız gün Güngörende raydan çıkan ve ulaşımı aksatan tramvayına ardından bugün de Gülhanede tramvay çıktı. CHP yönetimindeki İstanbulda sorunların raydan çıktığı bir kez daha tescillenmiş oldu.