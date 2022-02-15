Sadrazamn Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın torunlarının miras kavgasının düğümünü mitokondri bağı çözecek / 15.02.22

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın soyunu devam ettiren Celalettin Paşa ile Hatice Seniye Hanım’ın torunları arasındaki 100 milyon liralık miras kavgası Adli Tıp raporuyla farklı bir boyuta taşındı. Nüfusta paşanın kızı olarak görünmeyen Hatice Saniye Hanım’ın günümüzdeki mirasçılarının itirazıyla açılan mezarlarından alınan DNA örneklerinden sonuç alınamadı. Adli Tıp raporunda “Hatice Seniye Hanım’ın torunu Süleyman Sedes ile Sadrazam’ın eşi Rafet Hanım arasındaki anneden çocuğa geçen mitokondri bağına bakılabilir” denildi.