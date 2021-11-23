Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli Kovid-19 ilacı açıklaması: Ücretsiz olacak! / 23.11.21

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiyede yeni dönemde kapatmalarla Kovid-19 salgınını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz dedi. Öte yandan yerli üretim Kovid-19 ilacının vatandaş ücretsiz dağıtılacağını belirten Koca, Biz Türkiye olarak zorunlu lisans vererek Türkiyede üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek diye konuştu.