Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yenidoğan çetesinin nasıl çökertildiğine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, Yenidoğan Çetesiyle ilgili 2023 Mart sonu gibi ihbar geliyor. Bizim ekiplerimiz ilgili sağlık yerlerine gidip denetliyorlar. Net bir delil bulamıyorlar ama burada bir sıkıntı var diye bana geliyorlar. İstanbul Emniyeti Mali Büro ekibinden bir arkadaşımızı çağırdık. Ben bizzat kendi avukatım, ben, mali şubeden arkadaş ve rahmetli olan bir yardımcımla 4 arkadaş oturduk ve bunu çok gizli bir takiple ancak bulabiliriz dedik ifadelerini kullandı.