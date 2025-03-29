Sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Sağlık Meslek Hizmet Birimi adı altında Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek olanlar tek tek sıralandı. Yönetmeliğe göre sadece aynı meslek ünvanına sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek, bu birimin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.