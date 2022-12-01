Son dakika haberi! Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkirazın, babası Ali Özkirazı da kandırdığı ortaya çıktı. Baba Özkiraz, Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler?Kemal ve Servet Özkiraz benim yeğenlerim. Servet Özkiraz Türkiyede tek doktor. Bizden doktorlar da var, hemşireler de var. dedi. Özkiraza burs veren doktor Servet Özkirazın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.