Şaibeli kurultay, ihale yolsuzlukları ve parti içi kavgalarla ipliği pazara dökülen CHP Ön seçimle çıkış yolu arıyor. Şaibeli kurultayı demokrasi şöleni deyip aklamaya çalışan CHPnin 81 il başkanı 2010 dönemini işaret edip Kemal Kılıçdaroğluna FETÖ imasında bulundu. Ekremci vekiller ise İmamoğlunun adaylığı için imza toplamaya başladı. Ancak Saraçhane bloğu ve Ekrem İmamoğlunu Sadık vekiller korkusu sardı. Bilindiği üzere adayı son tahlilde CHP TBMM Grubu ilan edecek. Bu vekil grubu içerisinde Kılıçdaroğluna yakın olduğu söylenen 50-60 isim yer alıyor.