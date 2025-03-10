Ekrem İmamoğlunun diploması üzerindeki şaibe artarak büyüyor. Savcılık ifadesinde Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırdım iddiası doğru değil diyen İmamoğlunun kendi sitesinde KKTCde Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı yazdığı görüldü. TAKVİM bu çelişkiye dikkat çekerken İmamoğlunun İletişim işletme olan CVsini İngilizce İşletme olarak güncellemesi şaibeyi artırdı. Öte yandan yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü yapıldığı belgelendi. 10 kişilik kadroya fazladan 38 kişi alınarak İmamoğlunun önündeki engelin kaldırıldığı belirlendi. İşte tarih tarih o süreç...