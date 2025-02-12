Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının şaibelerle anılan CHPnin 38. Olağan Kurultayı hakkında başlattığı inceleme derinleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebiden sonra Erkan Çakır da ifadeye çağrıldı. Konuya ilişkin Takvim.com.trye açıklamalarda bulunan Çakır, Haklı bir soruşturma oldu. Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur ifadelerini kullandı. Kurultayda yaşananların 1 numaralı tanığı olan Çakır, Kurultayın iptali için elimizden geleni yapacağız dedi. İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.