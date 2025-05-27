CHP’nin şaibeli olarak nitelendirilen 38. Olağan Kurultayı hakkındaki dava 30 Haziran’a ertelendi. Davanın detaylarına ilk kez takvim.com.tr ulaştı. CHPye yakınlığı ile bilinen gazeteci Nuray Başaran, CHP’nin tüzük oyunuyla sunduğu mütalaanın reddedildiğini söyledi. Mutlak butlan ihtimali ile yeniden CHP Genel Başkanlığına oturacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel ve ekibinin istifa baskısı yaptığını söyleyen Nuray Başaran, Bu konuda parti içinde Kemal Kılıçdaroğluna, bunu da kabul etmemesini noktasında baskılar var ama ben Kemal Kılıçdaroğlunun, bu baskılar konusunda bir genel başkanlıktan o güne dönüldüğünde istifasını açıkçası beklemiyorum dedi. Peki Özgür Özel, şaibe kararı verilirse bir ceza alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…