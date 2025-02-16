Takvim.com.trnin gündeme getirdiği CHPnin şaibeli kurultayında işler iyice kızışmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun, Özgür Özeli desteklemek amacıyla delege borsası oluşturduğu ve döviz dağıtıldığı yönündeki iddialar, CHP içindeki isimler tarafınca da dile getirilirken partiden ihraç edilen Lütfü Savaştan skandal olayla ilgili flaş bir hamle geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHPnin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen Demokrasi ve Birlik Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Savaşın dava dilekçesinde ise bavul bavul dolarların, tablet, telefonların oy karşılığı verildiği ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiği ifadeleri yer aldı.