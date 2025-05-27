CHPnin şaibeli kurultayının iptal edilmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlunun yönetimi devralması bekleniyor. CHP içindeki Ekremcileri ise panik sardı. İmamoğluna yakın simalar Kılıçdaroğluna onursuz ve haysiyetsiz diye hakaretler savurup Yüzüne tükürülmeli dedi. Gelişmeye müteakip Kılıçdaroğlunun sadık vekilleri kazan kaldırdı. Efendilerinize söyleyin, Kemal Kılıçdaroğlu size büyük lokma gelir diyen Mahir Polat, Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz sözleriyle Saraçhane Bülbüllerine sert daldı. Kılıçdaroğluna yakın diğer vekiller Ekremcilere Şerefsizce iftira atıyorsunuz. Tek tek not alıyoruz uyarısında bulundu.