CHPnin şaibeli kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Adı İBBdeki yolsuzluk soruşturmasında Murat Ongunun finanse ettiği gazeteciler arasında anılan İsmail Saymaz ve Halk TV yorumcusu Can Kakışım şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Saymaz, kurultay günü Kılıçdaroğlunun çekildiğine dair yapılan yorum ve paylaşımlara ilişkin topu Altan Sancara attı. Kakışım ise iddiaları reddedip 2015ten beri CHP üyesiyim itirafında bulundu. Öte yandan Kakışımın İBBden ciddi ödenek aldığı bunun karşılığında da televizyonlarda kurultay sürecini yönlendirmeye çalıştığı iddiaları mevcut.