CHPnin olaylı kurultayında patlayan şaibe iddiaları ve delege borsasının İstanbul ayağı mercek altına alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 10 parti yönetici hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. Takvim.com.tr iddianamenin detaylarına ulaştı. Dosyaya giren en dikkat çekici bölüm daha önce yine Takvim.com.trnin gündeme getirdiği ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir arasında geçen ses kaydı oldu. Kayıtlarda delege pazarlığı açıkça görüldü.