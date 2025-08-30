×
7/24 Dinle Takvim
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor? / 29.08.25

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
01

Takvim 06:13
02

ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü / 29.08.25

Takvim 06:23
03

Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı! / 29.08.25

Takvim 02:48
04

AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi / 29.08.25

Takvim 05:42
05

MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu açıklandı! MEBSİS 2025 sorgulama ekranı / 29.08.25

Takvim 02:37
06

Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı! / 30.08.25

Takvim 02:07
07

Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat

Takvim 03:23
08

Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün / 29.08.25

Takvim 01:54
09

Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür / 29.08.25

Takvim 06:13
