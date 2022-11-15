Son dakika haberi! CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, güvenlik açısından sıkıntı doğrabilir uyarılarını kulak ardı ederek İstiklal Caddesine beton saksılarda ağaç ve bitki koydurttu. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası caddede bulunan saksılardaki ağaçlar ve bitkilerin kaldırılması için harekete geçildi. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırıldı. Bu durum Saksıyı çalıştıran uyarıları göz ardı eder miydi? sorusunu da akıllara getirdi.