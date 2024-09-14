Narin Güranın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklu bulunan amca Salim Güranın telefonundan sildiği bilgilerin geri getirildiği bildirildi. Bilindiği gibi amca Güran telefonuna bir uygulama yüklediğini ve bu uygulamanın tüm konuşmaları kaydettiğini belirtmişti. Uzmanlar telefonda yer alan ses kayıtları ve mesajları tek tek inceledi. Güran’ın O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde sözlerine R.A.’nın Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş cevabını verdiği ortaya çıktı.