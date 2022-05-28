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7/24 Dinle Takvim Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi / 28.05.22
Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi / 28.05.22

Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi / 28.05.22

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150 Bölüm | 06:03:43
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01

Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi / 28.05.22

Takvim 01:32
02

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
03

Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde / 26.05.22

Takvim 01:01
04

Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı / 28.05.22

Takvim 01:49
05

Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ilacını Antalyaspor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı'da buldu / 23.05.22

Takvim 01:21
06

İsveç bu kafayla NATO zor! Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Göteborg'da gösteri yaptı / 28.05.22

Takvim 03:21
07

CHP’liler terör örgütü PKK kanallarında! HDP’ye destek güvenlik güçlerine suçlama / 28.05.22

Takvim 01:56
08

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı / 28.05.22

Takvim 05:51
09

ABD'de koronavirüs çalışmaları yürüten ünlü Türk doktor Serhat Gümrükçü kiralık katil tuttuğu için tutuklandı / 28.05.22

Takvim 01:22
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