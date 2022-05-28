Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi / 28.05.22

Dünyanın konuştuğu gıda teröründe son dakika... Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero markasından ilk açıklama geldi. Avrupadaki pek çok ülkeye yayılarak 100den fazla çocuğa bulaşan salmonella virüsünün kaynağı belli oldu. Virüsün fabrikaya salmonella bulunan ham madde yoluyla girdiği ortaya çıktı. Öte yandan En fazla çikolata satışının yapıldığı Paskalya döneminde, firmanın cirosunun yüzde 40ını kaybetti ve yıl sonundaki kayıp on milyonlarca euro civarında olacak. Tüketicilerin yüzde 60ının artık bu markaya güven duymuyor. Sağlık skandalında, 81i sadece Fransada olmak üzere 100den fazla çocuğa salmonella virüsü bulaşmıştı.