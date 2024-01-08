Yerel seçimlere giderayak CHP ve terör örgütü DEM arasında kıran kırana pazarlık devam ediyor. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan salon tartışması üzerinden CHPye bir kez daha gözdağı verdi. “Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan salon tartışması üzerinden CHPye, CHP’li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum” dedi.