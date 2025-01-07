Suriyedeki yeni yönetimin lideri Ahmet El Şaranın Tüm gruplar silah bırakacak sözleri ve yapılan görüşmeler sonrası PKK/YPG sinsi oyunlara girişti. Şaranın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati, YPGnin Bağımsız Kürt devleti ve Federalizm planları yaptığını söyledi. YPG ile Kürtleri birbirinden ayırdıklarını dile getiren Dalati, Federalizme izin vermeyiz, kırmızı çizgimiz diyerek rest çekti. Öte yandan Şam ile Ankara YPG/PKK konusunda hemfikir. Kesin surette teröristan kurulmasına müsaade edilmeyecek.