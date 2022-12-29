Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, çeşitli görüşmeler için gittikleri Rusyanın başkenti Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ile bir araya geldi. Ankara ve Şamın 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk temas tüm dikkatleri üzerine toplarken üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Bakan Akar, Türkiye-Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, “Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriyede barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz. dedi.