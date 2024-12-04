Şam, İran ve PKK Türkiyeye iftira atma noktasında buluştu. İran basınında Türkiye ile İsrailin direniş eksenine karşı komplosu başlıkları kullanıldı. PKK elebaşı Bese Hozat tıpkı İran gibi Başkan Erdoğana İsrail iftirası attı. Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Abdülsettar al Sayyed ise hadsiz sözler sarf etti. Sayyed, Suriyeyi hedef alan Türk - Siyonist plandır dedi. Halep sancısıyla Türkiyeyi hedef gösteren İran basını ve Suriye rejiminin iddialarının aksine Ankara Suriyenin toprak bütünlüğünü teminat altına almak adına Şama defalarca kez el uzattı. Esad fırsat tepti.