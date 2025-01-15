Şamdan Ankaraya yeni dönemin ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiriliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani, Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankaraya geliyor. Şeybani, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiyeyi ziyaret edeceğiz. dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalının Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir. ifadesi yer aldı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, Şam heyetini kabul etmesi bekleniyor.