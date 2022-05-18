Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk röportajını TAKVİM'e verdi: Diğerleri hoca ararken biz her şeyi tamamladık / 18.05.22

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAKVİMe özel açıklamalar yaptı. Şampiyonluğun hikayesini anlatan Ağaoğlu, Geçen sene biz her şeyi tamamladığımızda ligde daha hocası, transfer listesi belli olmayan takımlar vardı. Bizim her şeyimiz hazırdı. Şampiyonluk daha önce de gelebilirdi. Herkesten önce yol aldık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik. dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakın getirdiği yapılandırmanın kulüpleri kurtardığına dikkat çeken Ağaoğlu, Dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrakın öncülük ettiği Bankalar Birliği anlaşması kulüpler için dönüm noktasıydı. ifadelerini kullandı.