Şampiyonluk kutlamaları olacak mı? Bakan Soylu'dan flaş "Bayram tedbirleri" açıklaması / 12.05.21

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Soylu, 10 milyondan fazla kişiye çalışma muafiyet belgesi verildi dedi. Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, 17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah dedi.