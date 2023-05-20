14 Mayıstaki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlanmış, Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğandan fark yerken; 7li koalisyon da Mecliste Cumhur İttifakının gerisinde kalmıştı. Sandıktan çıkamayan CHP, ikinci tura giderayak yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine hız verdi. CHPli Gürsel Tekin A Haberdeki dil sürçmesine bel bağlayıp memur maaşı üzerinden kara propaganda yaptı. Oysa Tekinin iftira siyasetinin aksine Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, A Haberdeki 18 Mayıs tarihli yayında dil sürçmesine imza attığını belirtip net memur maaşının 22 bin TL olacağının altını çizdi. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu da CHPye sert tepki göstererek Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu sözü değildir; Milletimiz sizi de bizi de tanıyor dedi.