Sarıyerde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesinde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayine katılan bir kişinin kar maskeli 2 kişi tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyuran Yerlikaya, Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. dedi. Başkan Erdoğan da Kilise rahibi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede; Faillerin kısa sürede yakalanması için gerekli adımlar atılıyor dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır açıklamasını yaptı. Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum da kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde Santa Maria İtalyan Kilisesindeki saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.