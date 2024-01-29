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Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıda DEAŞ şüphesi / 28.01.24

Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıda DEAŞ şüphesi / 28.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıda DEAŞ şüphesi / 28.01.24

Takvim 00:50
02

7.500 TL kök aylık 11 bin 193 liraya çıkıyor | Ödemeler bu hafta hesapta: Aylıklar 11.68 puanlık refah payına göre yeniden hesaplandı!

Takvim 01:06
03

Başkan Erdoğan, Eskişehir'de şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu / 28.01.24

Takvim 00:48
04

Teksas’ta dikenli tel krizi: ABD iç savaşa sürükleniyor! Küresel tetikçi Jeorge Soros’un Biden’a destek için milyonlar akıttığı ortaya çıktı / 29.01.24

Takvim 04:17
05

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'da / 28.01.24

Takvim 00:48
06

Bu haber sadece TAKVİM'de: Mansur Yavaş CHP'ye rest çekti! Afişlerinden logoyu sildi, mitinglerinde CHP bayrağına sansür uyguladı! / 28.01.24

Takvim 00:36
07

Muharrem İnce fondaş Sözcü TV'de CHP'ye sağlı sollu daldı kapıları kapattı: Utanmalısınız / 27.01.24

Takvim 03:22
08

Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar / 27.01.24

Takvim 06:24
09

CHP'de işler karıştı cenazede yan yana saf tutmaktan bile kaçındılar! Kemal Kılıçdaroğlu kan davası başlattı: Koltuk için delege avına çıktı / 27.01.24

Takvim 01:19
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