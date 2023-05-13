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Sapkın akımların hamisi 7'li koalisyonun ta kendisi! İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi: Skandal görüntüler / 12.05.23

Sapkın akımların hamisi 7'li koalisyonun ta kendisi! İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi: Skandal görüntüler / 12.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Sapkın akımların hamisi 7'li koalisyonun ta kendisi! İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi: Skandal görüntüler / 12.05.23

Takvim 04:21
02

Kartal’da Rota Mendy: Beşiktaş 6 numara transferi için düğmeye bastı! / 13.05.23

Takvim 01:18
03

Samandıra’da şikayet var! Fenerbahçe kulislerinde şoke eden iddialar / 13.05.23

Takvim 01:12
04

Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası olan usta sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı! Milli irade düşmanları linçledi / 12.05.23

Takvim 02:53
05

Galatasaray, Dembele'yi transfer etmek için çalışmalara hız verdi / 12.05.23

Takvim 01:39
06

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK saldırıya geçti! Almanya'da 2 Türk vatandaş vahşice katledildi / 12.05.23

Takvim 02:11
07

670 milyon hüsran! Fenerbahçe'nin transfer yatırımları beklenen katkıyı vermedi / 12.05.23

Takvim 01:31
08

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama operasyonu! Rusya'yı suçladı: "Kasetlerin arkasında siz varsınız" / 12.05.23

Takvim 03:36
09

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ankara Sincan mitinginde önemli açıklamalar / 12.05.23

Takvim 03:01
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