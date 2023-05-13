Seçimlere sayılı saatler kala 7li koalisyon yıkım odaklı kirli siyasetine hız verdi. İzmirde CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi. HDPKKnın kentte düzenlediği mitinge CHPli Karşıyaka Belediyesi çalışanları destek verme amacıyla katıldı. Söz konusu mitingde HDPKK sunucusu İzmir adaylarının LGBTnin temsilcisi olarak anons etti. Böylelikle 7li koalisyonun sapkın akımlara arka çıkan tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın “Gökkuşağı Masası” olarak tanımladığı 7li koalisyonun LGBT dosyasını açtı.