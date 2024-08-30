CHPde süregelen 4 ayaklı kavga iyiden iyiye büyüyor. Saraçhane bülbülü lakaplı Şaban Sevinç, Ekrem İmamoğlu aday Mansur Yavaş da yardımcısı iddiasının arkasında durdu ve Bu haberi CHP içerisinde önemli isimlerden aldım ifadelerini kullandı. Tam da bu noktada Saraçhane bülbülünü öttüren CHPliler kim? sorusu önem kazandı. Mansur Yavaşın ise Anketlerde İmamoğlundan daha fazla oy aldığım görülüyor dediği öne sürüldü. İmamoğlunu Yavaşla dengelemeyi planlayan Genel Merkezin tüzük kurultayı arifesinde Aday ön seçimle belirlensin kartını açması İmamoğluna Özel müdahale yorumlarına yol açtı.